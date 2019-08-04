Нью-Дели, 4 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (марксистской), или КПИ (м), Ситарам Йечури вновь выступил с критикой экономической политики правящей Бхаратия джаната парти (БДП). По сообщению индийского новостного издания Адж так, лидер индийских коммунистов заявил, что федеральное правительство во главе с Нарендрой Моди замедляет развитие национальной экономики.

(сс) Gopal Vijayaraghavan Индийские рупии

В своём аккаунте в Twitter Ситарам Йечури подчеркнул: «Макроэкономические показатели указывают на то, что скоро в индийской экономике будет наблюдаться стагнация». По словам лидера коммунистов Индии, экономика «не может быть отделена от общества, политики и системы управления», а правительство Бхаратия джаната парти «активно способствует дальнейшему росту социального расслоения в стране». Генеральный секретарь КПИ (м) отметил, что Нарендре Моди уже не удастся скрыть растущий социально-экономический кризис «своими пиар-ходами и блефом».

В последнее время авторитетные эксперты в области экономики неоднократно выражали сомнения по поводу макроэкономических показателей Индии. Учёные и исследователи со всего мира утверждают, что правительство Бхаратия джаната парти намеренно корректирует неудовлетворительные статистические данные, создавая видимость роста экономики Индии. Напомним, что по данным Всемирного банка, по итогам 2018 года номинальный ВВП Индии составил 2,7 трлн долларов. Примечательно, что по этому показателю Индия вновь опустилась на седьмую строчку мирового рейтинга, уступив Франции и Великобритании.