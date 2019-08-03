Нью-Дели, 3 августа, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Размещение дополнительных формирований сил безопасности в штате Джамму и Кашмир продиктовано обострением обстановки в регионе. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

Высокопоставленный чиновник МВД Индии на условиях анонимности сообщил, что несмотря на официальные отчеты об успехах правительства в борьбе с терроризмом в Кашмире ситуация в регионе продолжает ухудшаться. Сообщается, что размещение новых подразделений в кашмирской долине обусловлено многочисленными угрозами внутренней безопасности, а также необходимостью ротации и восстановления формирований сил безопасности. Чиновник также опроверг сведения о размещении в штате Джамму и Кашмир дополнительных войск общей численностью в 28 000 военнослужащих.

Ранее, 29 июля, стало известно, что МВД Индии распорядилось отправить 100 дополнительных рот сил безопасности в кашмирскую долину. Меры по усилению правительственных подразделений в Кашмире были продиктованы свежими разведывательными данными о планирующемся теракте в Кашмире. Ситуация осложняется тем, что в летний период последователи индуизма традиционно совершают паломничество к пещерному храму Шивы под названием Амарнатх. Несмотря на серьезные меры безопасности, паломники являются легкой целью для радикальных исламистов. Последняя атака на индусов у храма Амарнатх произошла в июле 2017 года, когда террористы из Лашкаре-Тайба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили восемь паломников.