Сеул, 3 августа, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Валюта Южной Кореи продолжает падать на фоне ухудшающихся экономических условий. Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Южнокорейская вона

По состоянию на 2 августа 1 доллар стоил 1202 воны — в декабре 2016 за 1 доллар давали 1207 вон. А с марта 2018 вона ослабла на 13%. Экономисты поясняют, что причин падения несколько: во-первых, торговая война США и Китая негативно сказывается на спросе на основные южнокорейские промышленные товары. Во-вторых, обострение отношений с Японией привело к бегству японского капитала и массовым продажам финансовых активов в Южной Корее. В-третьих, консервативные инвесторы уже более двух лет выводят средства в США, опасаясь высоких рисков.

Кроме того, рост экономики страны замедляется, безработица остаётся относительно высокой, а попытки правительства пока не приносят ожидаемого результата.