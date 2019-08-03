Вашингтон, 3 августа, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Расследование бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года обошлось американским налогоплательщикам в $31,6 млн. Такие данные следуют из опубликованных материалов Минюста США.

Иван Шилов ИА REGNUM Бывший Спецпрокурор США Мюллер

Из этих средств $16 млн было направлено непосредственно Мюллеру. Вторая половина ушла на организацию работы его офиса.

Сотрудникам офиса Мюллера в период с мая 2017 года по май 2019 годы была выплачена заработная плата в размере $9,7 млн.

$3,1 млн были выделены на аренду помещений, связь и коммунальные услуги. $1,6 млн — на поездки сотрудников офиса.

902 тыс. были израсходованы на контрактные услуги для организации передачи информации с помощью технических средств.

Напомним, что расследование Мюллера закончилось ничем — никакой реальной связи президента США Дональда Трампа с русскими он не нашёл. Что касается «вмешательства», то оно выражалось в нескольких сообщениях в социальных сетях, что нельзя воспринимать серьёзно.