Каракас, 3 августа, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Генеральный директор Исполнительной службы по идентификации, миграции и делам иностранцев Венесуэлы Густаво Вискаино сообщил, что к настоящему моменту удостоверение получили уже 12 615 граждан Колумбии. В заявлении прессе Вискаино объяснил, что данный механизм был создан для того, чтобы упростить иностранным мигрантам переход границы.

Власти Венесуэлы ужесточили пропускной режим на границе с Колумбией вследствие имевших место в феврале попыток оппозиции доставить в Венесуэлу якобы «гуманитарную помощь». Правительство Боливарианской республики квалифицировало этот жест как попытку военного вторжения.