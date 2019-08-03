Белград, 3 августа, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что с появлением предприятий «Тойо Тайера» на территории республики, Сербия станет самым крупным производителем шин в мире. Он также отметил, что у японской компании есть дополнительные инвестиционные проекты для Сербии. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Kremlin.ru Александр Вучич

Вучич сказал, что в Инджии (административная община в Сербии округа Срема) ожидают прихода японской компании, которая только на первом этапе инвестирует 400 миллионов евро в регион. Также будет трудоустроено 523 человека.

Он отметил, что «Тойо» планирует осуществить еще два этапа инвестиций.

«Это шины премиум-класса, которые используются во всем мире. В Сербии уже есть не менее известные компании занимающиеся данным продуктом, такие как «Мишлен» и «Линглонг». Таким образом, мы становимся самым крупным производителем шин в мире», — сказал Вучич.

Президент Сербии сказал, что предприятие в Инджии будет первым в Европе заводом компании Тойо. Он отметил, что очень рад данному событию, и ему приятно, что японские инвесторы так заинтересовались регионом, посетив Инджию 29 раз.

Таким образом, по словам президента Сербии, у муниципалитета возрастут доходы, которые можно будет направить на улучшение дорог, канализации и других инфраструктурных проектов.