Владимир, 3 августа, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

33.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС приняли участие в ликвидации последствий происшествия, связанного с обрушением стен в жилом доме

Информация о ЧП поступила в региональное ведомство 3 августа в 06:13 мск. Инцидент произошёл в населённом пункте Приозёрный Владимирской области в двухэтажном жилом доме на улице Пушкинской.

По предварительным данным, в результате взрыва газа обрушились две стены в трёх квартирах, и были повреждены стены, которые не являются несущими. При этом угроза обрушения здания отсутствует.

Из дома на 18 квартир было эвакуировано десять человек, в том числе двое детей. Погибших и пострадавших нет. Для временного размещения жителей дома подготовлено здание школы в посёлке Никологоры Вязниковского района.

К ликвидации последствий взрыва привлечены 25 человек и 10 единиц техники. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации почти двух тысяч человек в мексиканском штате Мехико из-за утечки бытового газа. Причиной утечки стала врезка неизвестными в газопровод компании Pemex.