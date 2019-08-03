Выборг, Ленинградская область, 3 августа, 2019, 11:42 — ИА Регнум. ХХVII фестиваль российского кино «Окно в Европу» открылся 2 августа в городе Выборге. Как всегда, это событие стало ярким долгожданным праздником для жителей Выборга и его гостей, афиши фестиваля с изображением молодого Ролана Быкова в образе уличного артиста (он же автор-сказочник) из «Айболита-66» можно увидеть повсюду. Как верно заметил глава Выборгского района Ленинградской области Дмитрий Никулин, «кинофестиваль «Окно в Европу — это уже визитная карточка города».

«Окно в Европу» Баннер

«Окно в Европу» Баннер

Программа фестиваля чрезвычайно разнообразна, в нее вошли как игровые, так и документальные фильмы, анимационные картины, а также фильмы в разных жанрах, созданные в сотрудничестве с иностранными кинематографистами. А потому конкурсных программ четыре, и судить их будут четыре высокопрофессиональных жюри. Плюс, по традиции, на фестивале действует пятое жюри — зрительское. Через специальное приложение и при помощи волонтеров зрители смогут поставить оценку фильмам, входящим в конкурс «Выборгский счет».

Также зрителей ждут внеконкурсные картины — как игровые, так и документальные, киноретроспективы, фильмы, посвященные шедеврам мирового искусства.

Кроме кинопоказов, гости фестиваля смогут посетить интереснейшие мероприятия в знаменитой городской библиотеке Алвара Аалто — фотовыставку «100-летие ВГИКа в фотографиях Валерия Плотникова», мастер-классы известных актеров, режиссеров и литераторов.

«Окно в Европу» Призывная дробь

«Окно в Европу» Шествие

Кинофестиваль открылся традиционным массовым шествием от гостиницы «Дружба» до кинотеатра «Выборг Палас», где по красной дорожке, расстеленной на ступенях, поднимались в зал под приветственные крики режиссеры, актеры, сценаристы, известные кинокритики и киноведы — Анна Чиповская, Юлия Пересильд, Виктор Ерофеев, Елена Яцура, Андрей Максимов, Юсуп Разыков, Борис Акопов, Николай Валуев, Ольга Лапшина, Аркадий Инини многие другие.

В начале церемонии открытия все в зале почтили вставанием память замечательного актера и режиссера Ролана Быкова, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Потому в речи Президента фестиваля Армена Медведева звучали философские мотивы.

«Окно в Европу» Армен Медведев Президент фестиваля

Армен Медведев «Немножечко на печальной ноте мы начинаем наш фестиваль, потому что, действительно, время беспощадно, хоть и время одновременно щедро и благородно, но беспощадно… Но, с другой стороны, жизнь продолжается. Как я уже сказал, жизнь, она и щедра, и благородна. Пока мы живы, будет жить фестиваль, пока мы живы, будет жить наш кинематограф, несмотря на все трудности, несмотря на все препятствия, которые возникают на его пути. Будем жить! И с этой мыслью мы начинаем наш Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу»!»

После этого гости церемонии увидели новую анимационную ленту Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» — о зыбкой грани между предназначением и токсичной сверхценностью и игровую картину Константина Худякова «Конец сезона» — небуквальную вариацию на тему чеховских «Трех сестер» в условиях постсоветского «ближнего зарубежья».

«Окно в Европу» Цитата из мультфильма «Он не может жить без космоса»

Промофото к фильму «Конец сезона»

А еще до официального открытия зрители смогли ознакомиться с подборкой неигрового кино и с то смешным, то горьким, как сама жизнь, фильмом из программы совместной продукции о чудаковатых стариках, доживающих свой век в американском городке-призраке — «Хроники ртути».

«Окно в Европу» Цитата из фильма «Хроники ртути»

Впереди зрителей ждет целая неделя головокружительных впечатлений, таких же ярких и разноцветных, как афиши этого года с лицом молодого Быкова — как он сам выразился в своем монологе из фильма — неповторимым лицом автора.