Газиантеп, Турция, 3 августа, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Бывший вратарь санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин перешел в турецкую команду «Газишехир Газиантеп», сообщает 3 августа пресс-служба турецкой команды.

Fclmnews.ru Юрий Лодыгин

«Юрий Лодыгин — наш новый трансфер», — говорится в сообщении пресс-службы турецкой команды.

Также сообщается, что контракт между 29-летним голкипером, пришедшим в клуб на правах свободного агента, и руководством «Газишехир Газиантеп» рассчитан на два года.

Отметим, Юрий Лодыгин перешел в «Зенит» в 2013 году из греческой команды «Санти» за 800 тысяч евро. В минувшем сезоне сыграл один матч Лиги Европы с минским «Динамо» в составе команды и пропустил в нем 4 мяча.