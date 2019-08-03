Улан-Удэ, 3 августа, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Гидрологическая обстановка продолжает оставаться напряжённой в Бурятии в связи с обильным выпадением осадков. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Angie Река Селенга

Выход воды на пойму наблюдается в реках Селенга, Чикой и Джида. На реке Селенга вода вышла на пойму слоем 70 см в районе села Новоселенгинск, в районе посёлка Наушки и села Усть-Кяхта в ближайшие сутки уровень воды будет подниматься. На реке Чикой наблюдается выход воды на пойму слоем 6 см в районе села Поворот.

На реке Джида вода вышла на пойму слоем 143 см в районе станицы Джида. Но при этом в ближайшие сутки в бассейне реки Джида ожидается спад уровня воды.

Критическая отметка уровня воды на реке Селенга составляет 330 см. Согласно прогнозам гидрометцентра Бурятии, уровень воды в реке Селенга 4 августа достигнет 226 см.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по региону, а также правительства Бурятии. Принимаются необходимые меры для минимизации последствий подтопления на территории региона. Для информирования населения на местах организованы сходы граждан.

К моменту достижения критических уровней воды на территории Бурятии запланировано применение аэромобильной группировки ГУ МЧС по региону для оказания адресной помощи гражданам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в Югре из-за подтопления пяти жилых домов.