Донецк, 3 августа, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Режим перемирия был нарушен украинскими войсками пять раз за прошедшие сутки. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Нарушив достигнутые ранее договорённости о режиме перемирия, украинские каратели обстреляли территорию ДНР с применением гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

В зоне обстрела оказались населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), и Петровское. Общее количество применённых украинскими боевиками при обстрелах боеприпасов составило 22 единицы.

Жертв и пострадавших при обстрелах нет. Повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении бойцами вооружённых сил ДНР беспилотника украинских карателей, при помощи которого боевики пытались совершить атаку на позиции ополчения Донбасса.