Иркутск, 3 августа, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко обрушился с критикой на работу муниципальных властей Иркутской области, которые всячески тормозят решение жилищных вопросов пострадавших от наводнения людей.

dominiqueb Железный кулак

Мутко ранее раскритиковал мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко из-за задержек строительства жилья для оставшихся без домов из-за наводнения людей.

Теперь от вице-премьера досталось муниципальным властям Иркутской области, которые, видимо, забыли, как нужно работать.

«Мы простаиваем из-за вас, главы муниципальных образований… ответьте базовые вещи», — сказал вице-премьер.

Он пояснил, что главы муниципальных образований всячески тормозят решения по обследованию пострадавших домов, не выдают акты и сертификаты.

«Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный… Без вас здесь, мужики, не разберемся. И губернатор здесь без вас не разберется. Быстрее в руки возьмите в себя…» — сказал Мутко.

Вице-премьер напомнил, что до сих пор ни один из пострадавших от наводнения людей, чье жильё было признано непригодным, не переехал в новый дом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Приангарье произошло наводнение. Тогда погибли 25 человек. В зоне затопления оказались 11 тыс. жилых домов, 49 участков дорог. Были разрушены и повреждены 22 моста. При этом в конце июля началась вторая волна паводка.