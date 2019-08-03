Москва, 3 августа, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл в центре Москвы. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

Пожар произошёл в расселённом доме старой постройки на Дубининской улице. Огонь полыхал на площади в 5 тыс. квадратных метров.

На данный момент пожар удалось локализовать.

Высокая температура и угроза обрушения здания осложняют тушение пожара.