Буэнос-Айрес, 3 августа, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины по футболу и клуба «Барселона» Лионель Месси дисквалифицирован на три месяца от участия в национальной сборной Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает 3 августа пресс-служба конфедерации.

Андрей Пронин Лионель Месси

Также сообщается, что срок дисквалификации начинается с момента публикации решения КОНМЕБОЛ и потому 32-летний футболист до ноября текущего года не сможет принимать участие ни в товарищеских, ни в официальных матчах сборной Аргентины. При этом у Месси есть 7 дней на подачу апелляции.

Кроме этого, игрок должен уплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лионель Месси выступил с критикой судейства после матча полуфинала турнира Кубка Америки, в котором сборная Аргентины уступила команде Бразилии со счетом 2:0, также футболист обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и отказался выходить на церемонию получения сборной Аргентины по футболу бронзовых наград турнира.