Бокситогорск, Ленинградская область, 3 августа, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Водитель и два пассажира легкового автомобиля Skoda погибли на востоке Ленинградской области ранним утром 3 августа в результате столкновения их машины с грузовым автомобилем КамАЗ.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в Бокситогорском районе около 05:30 мск на 388 км автодороги А-114 Вологда — Тихвин — Р21 «Кола».

Водитель автомобиля Skoda, мужчина 1992 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком, которым управлял водитель 1983 года рождения.

В ДТП водитель и двое пассажиров «Шкоды» — мужчина и женщина — скончались на месте. По факту происшествия проводится проверка.

В связи с проведением следственных действий движение по федеральной трассе А-114 полностью перекрыто, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение регулируется сотрудниками ГИБДД, объезд организован через город Пикалёво.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые выходные, 28 июля, после лобового столкновения автомобилей Mitsubishi Pajero Sport и KIA Sorento возле населенного пункта Крупели в Лужском районе Ленобласти на месте скончались четыре человека. Еще одна пострадавшая скончалась в больнице, один молодой человек находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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