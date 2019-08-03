Вашингтон, 3 августа, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в хорватского спортсмена Марина Чилича в четвертьфинальном матче теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящем в Вашингтоне.

si.robi Даниил Медведев

Медведев переиграл соперника в двух сетах со счетом — 6:4, 7:6 (9:7).

Соперники провели на корте 1 час 36 минут. За это время Медведев 19 раз подал навылет, опустил одну двойную ошибку и смог реализовать один из двух возможных брейк-пойнтов. Его соперник четырежды подал навылет, два раза ошибся при подаче и ни разу не получил возможности взять подачу оппонента.

До этой встречи соперники ни разу не встречались на корте.

Отметим, противником Даниила Медведева в полуфинале станет немецкий спортсмен Петер Гоевчик, который ранее победил представителя Британии Кайла Эдмунда.