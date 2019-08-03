Москва, 3 августа, 2019, 09:24 — ИА Регнум. 3 августа в московском парке «Коломенское» пройдет традиционный масштабный летний фестиваль «Пикник «Афиши». Как отмечается на сайте самих организаторов, хедлайнером музыкального форума станет знаменитая британская группа The Cure. По утверждению устроителей «икона нью-вейва, постпанка и готик-рока» даст полноценный концерт, во время которого есть вероятность услышать такие хиты как «Friday I’m in Love», «Lullaby», «Lovesong» и «Boys Don’t Cry». Также поклонники блюз-рока будут ожидать появление британский дуэт Royal Blood. Среди заметных участников фестиваля — Баста, Скриптонит, T-Fest, Matrang и Смоки Мо. Внимание стоит обратить и на яркую представителя русского хип-хопа и рэпа Pusha-T.

Festtime.ru Пикник Афиши в Коломенском

В рамках Года музыки Великобритании и России на Пикнике будет открыта специальная площадка Selector Live Showcase. Здесь интерес представляют лондонское трио Benin City, неосоул-фрешвумен Рози Лоу, дуэт Кати Шилоносовой (Kate NV) и Lafawndah и других.