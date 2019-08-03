Москва, 3 августа, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало законопроект, упрощающий порядок въезда на территорию России через пункты пропуска Дальнего Востока. Об этом 3 августа сообщает сайт правительства России.

Биологбродский.рф Дальний восток

Проект закона предлагает распространение упрощённого порядка въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, которые находятся на территории Дальнего Востока. Перечень пунктов будет определять правительство РФ.

Сейчас электронные визы выдаются иностранцам, прибывающим в страну через пункты пропуска на территории порта Владивостока, ОЭЗ Калининградской области и некоторые воздушные пункты пропуска в ДФО.

На заседании правительства России принято решение внести проект закона в Государственную думу РФ.