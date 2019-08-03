Москва, 3 августа, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Автомобиль марки Cadillac Escalade стоимостью более 4 млн рублей угнан на северо-западе Москвы, сообщили 3 августа в пресс-службе главного управления полиции Москвы.

Chris Угон автомобиля

«Сотрудниками полиции установлено, что неизвестный совершил кражу автомобиля Cadillac Escalade и скрылся», — отметил представитель столичного главка полиции.

Также, по данным источника, известно, что автомобиль, угнанный с Проспекта Маршала Жукова, принадлежит безработному 1988 года рождения, и что материальный ущерб от угона составил 4 млн 400 тысяч рублей.

Отметим, полицией возбуждено уголовное дело по 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).