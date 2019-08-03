Чита, 3 августа, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Смог из продуктов горения сибирской тайги в Забайкальском крае сохранится до 5 августа. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает Гидрометцентр Забайкалья.

Gornovosti.ru Смог в Красноярске

Синоптики предупреждают, что 4 и 5 августа в Забайкалье сохранятся неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Ожидается, что погода изменится 5 августа, и смог всё-таки рассеется.

При этом сотрудники МЧС уверяют, что в воздухе нет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за выноса воздушных масс с северных районов Иркутской области и Бурятии, где до сих пор бушуют лесные пожары, в ряде районов Забайкалья наблюдается сильное задымление.

Наибольшее задымление наблюдается в Каларском, Тунгокоченском, Тунгиро-Олекминском и Читинском районах.