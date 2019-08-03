Ханты-Мансийск, 3 августа, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в посёлке Саранпауль Березовского района в Югре из-за повышения уровня воды в реке Ляпин. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

86.mchs.gov.ru Повышенный уровень воды в реке Ляпин

Подъём уровня воды в связи с сильными ливнями в реке Ляпин в Берёзовском районе регистрируется, начиная с 31 июля. В посёлке Саранпауль были подтоплены пять жилых домов, в которых проживают десять человек.

По данным регионального ГУ МЧС, одна семья из четырёх человек переселилась к родственникам, ещё шесть человек от эвакуации отказались.

В посёлке проведена вся подготовительная работа по обеспечению безопасности людей. Спасательные и коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности. На базе местной школы подготовлен пункт временного размещения, мобилизован транспорт и специалисты, обеспечивающие эвакуацию людей.

Кроме того, постоянно, на круглосуточной основе проводится мониторинг гидрометеорологических параметров на реке, зона подтопления патрулируется добровольной дружиной.

ГУ МЧС по региону предупредило, что в случае дальнейшего повышения уровня воды в реке Ляпин возможно подтопление 20 жилых домов, где проживает 61 человек. Угрозы подтопления социально значимых объектов нет.

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