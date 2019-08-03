Москва, 3 августа, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь, сообщает 3 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Арбузы

«3 августа начали работать бахчевые развалы. В городе их 229», — цитирует сайт слова руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

По его словам, арбузы и дыни привезли в столицу из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Все партии бахчевых проходят исследования на содержание различных микроэлементов. По результатам проверок предприниматели получают заключение Роспотребнадзора и вывешивают его в точке продажи. В документе указана дата исследования и место, откуда привезён товар.

Развалы оформлены в едином стиле, на стендах указаны режим работы и стоимость арбузов и дынь. Цены владельцы бахчевой продукции устанавливают самостоятельно.