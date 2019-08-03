Москва, 3 августа, 2019, 08:47 — ИА Регнум. 5 сентября, в день премьеры продолжения хоррора «Оно» по Стивену Кингу — «Оно 2», во многих страха мира, в том числе, конечно, и в России пройдет серия спецпоказов «только для клоунов». Принять участие в акции приглашаются люди одетые в костюм циркового клоуна с соответствующим ярким макияжем. Такая информация со ссылкой на сайт организаторов размещена на портале агентства РИА-Новости. По сути, это начало новой традиции смотреть фильмы о культовых героях в одежде им под стать. Кроме клоунов на первой части «Оно», на премьеру «Чудо-женщины» также собрались многочисленные представительницы слабого пола в идентичных нарядах. Скорее всего, вскоре последуют и другие прецеденты.