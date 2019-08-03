Санкт-Петербург, 3 августа, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В Петербурге в субботу, 3 августа состоится митинг под лозунгом «Питер за Москву». Заявка на его проведение в «гайд-парке» на площади Ленина у Финляндского вокзала не вызвала возражений у властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Среди целей мероприятия организаторы акции указали выражение солидарности с москвичами в их требованиях допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, протест против применения силы со стороны властей во время массовой акции в Москве 27 июля, а также привлечение внимания к проблемам избирательного процесса в Санкт-Петербурге.

24 июля на площади Ленина уже состоялся митинг за честные выборы и против произвола муниципальных избиркомов в Петербурге, которые были массово уличены в нарушениях и попытках не допустить кандидатов до выборов.

В этот раз акция начнется в 14:00, площадь Ленина манифестанты смогут занимать в течение трех часов. Число участников акции, согласно заявке, составит 200 человек.