Москва, 3 августа, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Закон, упрощающий получение права на временное проживание в РФ для ряда иностранных граждан без учета квоты, подписал президент России Владимир Путин. Текст закона опубликован 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Sevastopols.com Разрешение на временное проживание в РФ

Закон разработан правительством России и принят Госдумой 23 июля, а Советом Федераций — 26 июля. В нем дается право на выдачу разрешений на проживание в России без учета выделенных квот для отдельных граждан иностранных государств, а срок рассмотрения на выдачу такого разрешения снижается с 6 до 4 месяцев.

Кроме этого, новым законом вводится практика бессрочного предоставления вида на жительство в России, которая в настоящее время составляет 5 лет.

Также законом уточняется перечень случаев, при которых иностранному гражданину может быть выдано разрешение на временное проживание без учета квот. Оно будет выдаваться иностранным гражданам, прожившим в РФ не менее одного года по разрешению на временное проживание, могущим также получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Отметим, при этом вид на жительство необходимо будет менять также как и российский паспорт, при достижении возраста 14, 20 и 45 лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России подписал закон о новом исчислении пособия на первого и второго ребенка.