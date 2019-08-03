Вашингтон, 3 августа, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Европейского союза может открыть новые возможности для террористов, заявила сенатор Франции Натали Гуле в статье для издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Преступники любят нестабильность, которая часто сопровождает периоды радикальных перемен. Спорное решение Великобритании о выходе из состава ЕС привело к угрозе расширения деятельности по отмыванию денег, которые, в частности, могут быть использованы для финансирования террористических организаций», — завила Гуле.

Французский сенатор также добавила, что ситуация в сфере безопасности оказалась в подвешенном состоянии, поскольку «до сих пор не определён будущий статус Великобритании в рамках международных информационных сетей полиции и разведывательных органов ЕС».

Напомним, в 2016 году за выход Великобритании из состава ЕС проголосовали 51,9% граждан страны. Изначально предполагалось, что Соединённое Королевство покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако позднее окончательная дата Брексита была перенесена на 31 октября 2019 года.

В случае «жёсткого» Брексита Великобритания рискует потерять доступ ко всем общеевропейским системам безопасности.