Москва, 3 августа, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Закон, который увеличивает количество семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

Согласно новой редакции закона, количество получающих пособий семей будет увеличено за счет изменения критерия нуждаемости с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума в регионе.

Кроме этого, новым законом вводятся ежемесячные выплаты в размере прожиточного регионального минимума на первого и второго ребенка в возрасте 1,5−3 лет.

Отметим, ранее, согласно предыдущей редакции закона, правом на получение ежемесячных выплат обладали семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ. Согласно новой редакции, выплаты на первого и второго ребенка смогут получать семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Повысить пособие по уходу за ребенком 1,5−3 лет — на принципе адресности — с нынешних 50 руб. до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ранее Владимир Путин по итогам «Прямой линии» дал поручение правительству обеспечить внесение в законодательство до 1 октября изменений, которые позволят увеличить с 2020 г. пособия на детей 1,5−3 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума.