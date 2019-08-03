Цхинвал, 3 августа, 2019, 06:53 — ИА Регнум. В Южную Осетию поступило 150 единиц антирабической вакцины. На следующей новой неделе в республику завезут еще 1000 единиц вакцины против бешенства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Таким образом, Южная Осетия будет обеспечена необходимым количеством препарата до конца года. Об этом сообщает ИА «Рес».

Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии. Сбой в поставке был связан с проблемами у производителя — поставщика вакцины из России.

О дефиците антирабической вакцины сообщали из многих регионов России. Несмотря на проблемы с производством, поставщик пошел навстречу министерству здравоохранения Южной Осетии и поэтапно восполняет дефицит вакцины в республике, отметили в югоосетинском информагентстве.