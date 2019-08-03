Вашингтон, 3 августа, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Хороших отношений с Россией теперь легче достичь, когда дело о «вмешательстве в выборы» развалилось, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что пока продолжалась «охота на ведьм», «которая теперь мертва», было трудно договариваться.

Напомним, политические противники Трампа не смогли доказать, что Россия имеет какое-то отношение к его избранию на президентский пост.