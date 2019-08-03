Челябинская область, 3 августа, 2019, 05:22 — ИА Регнум. ХIV легкоатлетический марафон стартует в Челябинске 22 сентября, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Марафонец

В нём сможет принять участие каждый житель Челябинска. Забеги будут проходить на два, на десять с половиной километров, а также на 21 км и 42 км.

Маршрут марафона будет проходить по городским улицам. Старт марафона намечен на 8:00 (время местное) от ледовой арены «Трактор».