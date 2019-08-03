Мексика, 3 августа, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Порядка двух тысяч человек были эвакуированы в городе Некстлальпан (штат Мехико, Мексика) после сообщения об утечке газа, заявили в мексиканском минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Утечка газа была зафиксирована в километре от жилого района. Инцидент произошёл из-за врезки в газопровод компании Pemex неизвестными.

Позднее губернатор штата Альфредо дель Масо заявил, что последствия утечки газа устранены.