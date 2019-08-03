Нью-Йорк, США, 3 августа, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Освобождения под залог обвиняемому в сексуальном насилии американскому певцу R. Kelly добиться не удалось, передаёт ABC.

ErikaWittlieb Тюрьма

Суд в Бруклине (Нью-Йорк) отказал защите певца в просьбе об освобождении. Это объяснили риском побега певца до начала судебного разбирательства.

Напомним, R. Kelly обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними по ряду эпизодов. Певец себя виновным не признаёт.