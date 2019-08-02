Вашингтон, 3 августа, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Разработка вооружений, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, активизирована Вашингтоном, сообщил в своём заявлении американский министр обороны Марк Эспер.

А. Фураев. Еще виток

Глава Пентагона пояснил, что до сих пор Вашингтон не мог как следует заняться разработкой ракет, теперь же Штаты «в полной мере будут заниматься разработкой данных неядерных ракет наземного базирования».

Эспер подчеркнул, что таким образом Вашингтон сможет должным образом ответить России. Теперь у США существенно расширится диапазон возможностей нанесения неядерного удара. Штаты, отмечает глава Пентагона, планируют «тесно работать с союзниками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа Вашингтон официально прекратил участие в договоре РСМД.