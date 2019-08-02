Яньчэн, Китай, 3 августа, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Новый грузовой маршрут был запущен между городом Яньчэн провинции Цзянсу на востоке Китая и Международным аэропортом Инчхон в Южной Корее, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

(сс) Peter1170 Самолет авиакомпании YTO Airlines

Грузовой рейс будет обслуживаться китайской авиакомпанией YTO Airlines и будет летать четыре раза в неделю. За раз рейс способен доставлять 14 тон груза, включая автомобильные запчасти, электронные устройства и запчасти для станков.

Авиакомпания ожидает, что это позволит улучить транспортные мощности международного аэропорта Яньчэна, а также помочь открыть рынки для иностранных игроков в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

Отметим, что авиакомпания надеется в ближайшее время подобным образом организовать грузовое сообщение между Яньчэном и японской Осакой.