Вашингтон, 3 августа, 2019, 02:26 — ИА Регнум. На лишение России помощи международных финансовых учреждений нацелены очередные антироссийские санкции, введённые США, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

Уточняется, что санкции должны лишить Россию финансовой или технической помощи иностранных банков. Правительство РФ не должно иметь возможности получать международные займы.

Санкции в частности отразятся на торговле нефтепродуктами. Эта политика будет осуществляться через МВФ, а также через Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вступают в силу антироссийские санкции, введённые Вашингтоном из-за так называемого дела Скрипалей.