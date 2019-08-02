Белый дом разъяснил, какие санкции вводятся против РФ
Вашингтон, 3 августа, 2019, 02:26 — ИА Регнум. На лишение России помощи международных финансовых учреждений нацелены очередные антироссийские санкции, введённые США, сообщает пресс-служба Белого дома.
Уточняется, что санкции должны лишить Россию финансовой или технической помощи иностранных банков. Правительство РФ не должно иметь возможности получать международные займы.
Санкции в частности отразятся на торговле нефтепродуктами. Эта политика будет осуществляться через МВФ, а также через Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вступают в силу антироссийские санкции, введённые Вашингтоном из-за так называемого дела Скрипалей.