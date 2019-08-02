Пекин, 3 августа, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Верховная народная прокуратура Китая анонсировала создание единой национальной базы данных педофилов, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Педофил

При чем, прокуратура также создаст соответствующие механизмы выявления и ограничения граждан, желающих работать с детьми, но имеющих соответствующие проблемы и прегрешения, сообщил главный прокурор Ши Вэйчжун.

Более 3,6 тыс. человек обвинялось в уголовных преступлениях против детей с начала 2018 года, отметил Ши, добавив, что на следующем этапе прокуратура ужесточит надзор за судебными разбирательствами с участием детей из неблагополучных семей, а также создаст системы обязательной отчетности о возможных правонарушениях против них.

В рамках создаваемой системы образовательные, медицинские и гуманитарные учреждения будут обязаны сообщать о всех преступлениях и предполагаемых преступлениях.