Брюссель, 3 августа, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Поздравления в адрес Кристалины Георгиевой в связи с её избранием единым кандидатом на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда опубликовал глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в Twitter.

(сс) EU2016 NL. Martijn Beekman Кристалина Георгиева

По словам Юнкера, представительница Болгарии Георгиева обладает всеми нужными качествами, которые позволят ей «внести необходимый вклад в дело МВФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Георгиева была избрана в качестве единого кандидата на пост исполнительного директора МВФ 2 августа. Она заняла место Кристин Лагард, которая в июле 2019 г. подала в отставку.