Челябинск, 3 августа, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Около ста полицейских следили за порядком в Челябинске во время празднования Дня ВДВ, передаёт «Телефакт».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полиция

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске традиционно День Воздушно-десантных войск прошёл с возложением цветов к Вечному огню. В парке Гагарина состоялся праздничный концерт.

Все праздничные мероприятия проходили под открытым небом, несмотря на хмурую погоду.