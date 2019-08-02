Москва, 3 августа, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Остаток долга наследников российской певицы Жанны Фриске в размере 13 653 214 рублей поступил 2 августа на счёт «Русфонда», сообщили в пресс-службе организации.

(сс) Mikhail Popov Жанна Фриске

Отмечается, что эти средства суд взыскал согласно судебному решению двухлетней давности, в соответствии с которым наследники Фриске должны были вернуть «Русфонду» остаток собранных на её лечение и не израсходованных денег.

Также с наследников Фриске взыскано и возвращено «Русфонду» 60 тыс. рублей в виде компенсации госпошлины, уплаченной фондом .

Напомним, «Русфонд» в 2014 г. предоставил для сбора пожертвований на лечение Фриске банковский счёт, на который желающие перечислили 69 267 787 рублей.

На оплату лечения певицы «Русфонд» перевёл 11 636 146 рублей. Такжее 32 619 851 рублей было направлено на лечение девяти онкобольных детей — в соответствии с пожеланием певицы.

Оставшиеся после смерти Фриске средства родственники вернуть «Русфонду» отказались, после чего фонд подал в суд иск о возврате денег, который был удовлетворён в мае 2017 г.