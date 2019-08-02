Пекин, 3 августа, 2019, 00:36 — ИА Регнум. Книга, основанная на реальной истории борьбы с высокопрофессиональной железнодорожной бандой, орудовавшей в Китае в 1980-е годы, была опубликована в Поднебесной, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Поезд

Китайскоязычная книга «Расшифровка железнодорожного преступления №1 в Китае» отсылает читателей назад во времена, когда в Китае процветали грабежи и угоны поездов. В экстремальных случаях, члены банд даже отбирали у полиции огнестрельное оружие.

Отряд из 30 лучших сотрудников полиции был специально сформирован для решения проблемы. Члены отряда шли на множество личных жертв, закаляя свою силу, храбрость, мужество во имя борьбы с бандой и восстановления мира на железной дороге.

Автором книги является Ван Чжунган — эксперт в области криминальных расследований. За его 43-летний опыт работы в полиции, он встречался со множеством ситуаций, о которых мему не стыдно поведать людям.