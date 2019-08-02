Кишинёв, 3 августа, 2019, 00:34 — ИА Регнум. Парламент Молдавии продлил на два месяца срок деятельности Комиссии по выяснению обстоятельств попытки госпереворота, который попытался совершить олигарх Владимир Плахотнюк с помощью подконтрольных ему Конституционного суда и Генеральной прокуратуры. Как передает ИА REGNUM, депутаты объяснили это тем, что в адрес следственной комиссии еще не поступили все ответы на запросы, и комиссия не смогла заслушать всех лиц, владеющих информацией о предмете расследования.

Plahotniuc.md Владимир Плахотнюк

Отметим, что в комиссию, которую возглавляет социалист Владимир Цуркан, входят только представители Партии социалистов и блока ACUM. Представители Демпартии и партии «Шор не делегировали своих членов в состав комиссии.

Следственная комиссия в течение 120 дней представит парламенту отчет об обстоятельствах попытки Демпартии совершить госпереворот в Молдавии.

Напомним, в начале июня проигравший выборы олигарх Владимир Плахотнюк попытался силой удержать власть, используя подчиненные ему госструктуры. 14 июня он был отстранен от власти и покинул Молдавию.