Гуйян, Китай, 3 августа, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Семь человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

По данным на 16:10 по местному времени 2 августа последний оказавшийся под завалами человек был извлечен из шахты без признаков жизни. Всего семь человек погибли, и один человек выжил.

Взрыв, напомним, произошёл в 16:00 по местному времени 1 августа на угольной шахте в городе Лянъянь близ города Бицзе. Восемь человек тогда оказались под завалами, образовавшимися в результате взрыва. Причины произошедшего выясняются.