Чанша, Китай, 3 августа, 2019, 00:29 — ИА Регнум. На заводе электроники в столице китайской провинции Хунань городе Чанша произошёл пожар, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Пожарная бригада получила сообщение в 20:41 по местному времени. Пожар разгорелся на фабрике по улице Шуанбэй недалеко от центра города. Информации о пострадавших или жертвах не поступало. В общей сложности 32 пожарных автомобиля принимали участие в тушении пожара.

Напомним, что июле текущего года 15 человек погибли в результате пожара и взрыва на химическом заводе в китайской провинции Хэнань.