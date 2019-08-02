Севастополь, 3 августа, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Севастополь никогда не будет украинской территорией, написал швейцарский журналист Кристиан Мюллер в статье «Вместе против России — более 150 лет назад … (Крым, часть II)» для интернет-газеты Infosperber.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В каком-то смысле Севастополь всегда будет принадлежать России. И не только потому, что его построила Россия — величественный каменный город, полный южного простора, в голубых бухтах которого толпятся военные корабли», — говорится в статье.

Автор отмечает, что героический город олицетворяет две вещи, которые являются для России священными. Во-первых, из-за десятимесячной блокады, которую он провел против нацистов, во-вторых, из-за двухлетней обороны против Великобритании, Франции и Османской империи в Крымской войне.

По словам Мюллера, Севастополь всегда был воротами, «через которые, согласно легенде и, возможно, даже в действительности, христианство вошло в Россию». Журналист напомнил, что Севастополь оказался украинским, потому что Никита Хрущёв «подарил» Севастополь УССР.

Напомним, после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (18 марта 2014 г.) все украинские президенты дежурно уверяли, что нужно «вернуть» регионы обратно. Между тем жители Крым и Севастополя не хотят, чтобы их «возвращали»: за воссоединение с Россией на референдуме в 2014 г. проголосовали 96,57% населения регионов при явке 84,17%.