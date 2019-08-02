Вашингтон, 2 августа, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о введении новых односторонних санкций против Венесуэлы. Об этом 2 августа сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

В чёрный список Соединённых Штатов попали командующий спецназом полиции Венесуэлы Рафаэль Энрике Бастардо Мендоса и командующий военной контрразведкой Иван Рафаэль Эрнандес Дала, а также члены их семей. Все они, по мнению американской стороны, были причастны к «грубым нарушениям прав человека» в Венесуэле.

В Каракасе уже отреагировали на новые ограничительные меры со стороны США. В частности, министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса призвал американские власти начать анализ ситуации с правами человека со своей собственной страны.

«В Венесуэле нет ни Гуантанамо, ни тюрьмы Абу-Грейб, ни подпольных мест для пыток по всему миру. Мы не осуществляем бомбардировки гражданских лиц. У нас нет руководств по пыткам, а именно ваш президент поддерживает подобные злоупотребления», — заявил Арреаса.

Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы. В частности, в июне ограничительные меры были введены в отношении главы венесуэльской национальной электрокорпорации Corpoelec Мотты Домингеса, заместителя министра финансов республики Луго Гомеса, а также сына президента страны Николаса Мадуро — члена Национального учредительного собрания Венесуэлы Николаса Эрнесто Мадуро Герра. В июле под санкции США попали ещё по меньшей мере 14 физических и 13 юридических лиц Венесуэлы.