Брюссель, 2 августа, 2019, 23:47 — ИА Регнум. После нескольких раундов голосования представители 28 стран ЕС выбрали единого кандидата на пост исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ), 2 августа передаёт агентство Reuters.

(сс) European University Institute Кристалина Георгиева

Единым кандидатом на пост главы МВФ от Евросоюза была названа представительница Болгарии Кристалина Георгиева.

Георгиева с 2017 года является исполнительным директором Всемирного банка. За её кандидатуру выступали, прежде всего, страны Южной и Восточной Европы в составе ЕС.

Читайте также: Евросоюз снова не смог выбрать единого кандидата на пост главы МВФ