Москва, 2 августа, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который позволяет довольно значительному числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Соответствующий документ опубликован сегодня, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Этот закон был разработан правительством Российской Федерации. Он меняет критерий нуждаемости семьи, то есть величину среднедушевого дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка. Эта величина меняется с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте Федерации.

Одновременно с этим вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет. Выплата равна региональному прожиточному минимуму. Напомним, что ранее это пособие равнялось 50 рублям.

Также закон увеличивает срок с 1,5 до 3 лет со дня рождения ребенка, в течение которого родители могут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка.