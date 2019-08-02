Вашингтон, 2 августа, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Соединённые Штаты готовятся к «восстановлению Венесуэлы» в случае отставки президента страны Николаса Мадуро, 2 августа передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Николас Мадуро

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о «блокаде» Венесуэлы, Росс предложил Мадуро воспользоваться возможностью и подготовить «план выхода».

Соединённые Штаты уже ввели против законных властей Венесуэлы целый ряд политических и экономических санкций.

Читайте также: Вашингтон всерьёз подумывает над блокадой Венесуэлы