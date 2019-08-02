Екатеринбург, 2 августа, 2019, 23:38 — ИА Регнум. В Свердловской области прорабатывают идею о введении статуса регионального инвестиционного проекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Предполагается, что носитель этого статуса сможет использовать льготу по налогу на прибыль в рамках региональной составляющей по ставке 10%.

Данное изменение вдохновлено поручением главы региона Евгения Куйвашева по повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области.

Внедрение статуса поддержали представители предпринимательских сообществ региона — в частности, из Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палаты, Деловой России и других объединений.

Напомним, в апреле 2019 года льготы по налогам в Свердловской области стали доступны для научных организаций и IT-компаний. Указанные структуры могут получить статус «участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области».