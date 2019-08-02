Нью-Йорк, США, 2 августа, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин «больше не допустит» беспорядков в Гонконге, 2 августа передаёт агентство Reuters.

doctorho Полиция Гонконга

По словам постпреда Китая, демонстранты в Гонконге «вышли далеко за рамки мирной демонстрации», что привело к «хаосу и насилию».

«Мы больше не допустим продолжения этого предосудительного поведения» , — заявил Чжан Цзюнь.

Читайте также: Протестующие окружили полицейский участок в Гонконге